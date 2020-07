Arrestaties bij protesten Wit-Rusland tegen kiescommissie

De politie in Wit-Rusland heeft zeker 250 demonstranten opgepakt. Die protesteerden omdat twee belangrijke concurrenten van president Alexander Loekasjenko niet mee mogen doen aan de verkiezingen volgende maand.

Honderden mensen gingen in de hoofdstad Minsk en in andere steden de straat op nadat bekend werd dat de kandidaten waren geweigerd door de kiescommissie. Mensenrechten organisatie Vesna publiceerde de namen van 250 betogers die door de politie waren meegenomen. De politie bevestigde de arrestaties en kondigde aan een zaak te zullen beginnen tegen de demonstranten en de organisatie van het protest.

President Loekasjenko heerst al 26 jaar over de voormalige Sovjetrepubliek Wit-Rusland en is allerminst zeker van winst tijdens de verkiezingen van 9 augustus. Een EU-delegatie in Wit-Rusland verklaarde dat de kiescommissie “de algemene integriteit en het democratische karakter van verkiezingen ondermijnt”.

De twee geweigerde kandidaten zijn de bankier Viktor Babariko en de voormalige diplomaat Valeri Tsepkalo. Ze worden algemeen beschouwd als de laatste twee kandidaten die een kans maken om Loekasjenko te verslaan.