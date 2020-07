Google stapt voor miljarden in Indiaas techbedrijf

De Amerikaanse zoekmachinegigant verwerft na de deal een belang van 7,7 procent in Jio Platforms, dat voor het grootste deel in handen is van het Indiase conglomeraat Reliance. Het concern bracht vorig jaar alle digitale diensten, zoals chat- muziek- en filmapps, samen in de dochteronderneming, die ook een groot deel van de Indiase telefoniemarkt bedient.

Google en Jio Platforms kondigden aan een “instapmodel” smartphone te bedenken, met een aangepaste versie van besturingssysteem Android. Dat nieuwe model moet meer Indiërs toegang geven tot een smartphone en alle bijbehorende digitale mogelijkheden.

Jio Platforms trok al eerder veel interesse van grote Amerikaanse bedrijven. Facebook kocht eerder dit jaar een belang van 10 procent in het bedrijf voor 5,7 miljard dollar. Ook chipmakers Qualcomm en Intel staken geld in het bedrijf. Ze hopen daarmee mee te kunnen liften op de sterke groei van de Indiase markt voor digitale diensten, waar steeds meer mensen voor het eerst toegang krijgen tot het internet.