Rechter stelt Noord-Brabant in gelijk in stikstofzaak boeren

De rechtbank in Den Haag heeft de provincie Noord-Brabant in het gelijk gesteld in een zaak die is aangespannen door boerenorganisaties Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en ZLTO. De organisaties vochten een besluit van de provincie aan om strengere eisen aan de huisvestingssystemen te stellen om zo de stikstofuitstoot te verminderen.