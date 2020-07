Eis: 18 maanden cel om Pinkpopdrama

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Maastricht 18 maanden gevangenisstraf geëist tegen een 37-jarige man uit Heerlen. Hij wordt ervan verdacht op 18 juni 2018 door onvoorzichtig of onoplettend rijgedrag op een weg voor een camping op het Pinkpopterrein in Landgraaf een man doodgereden te hebben. Een vrouw en twee mannen raakten zwaargewond.