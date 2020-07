Zweedse premier ziet nog niet snel akkoord over herstelfonds

Löfven beklemtoonde het Zweedse standpunt dat het beoogde herstelfonds van 750 miljard euro de basis moet vormen voor zachte leningen voor landen die het geld voor het herstel in de coronacrisis hard nodig hebben. Zweden is volgens Löfven tegen het verlenen van subsidies uit dat fonds.

Premier Rutte was naar eigen zeggen niet hoopvol ten aanzien een akkoord aan het einde van deze week. De EU-top is vrijdag en zaterdag. Hij is in beginsel ook tegen subsidies en wil strenge voorwaarden stellen aan het gebruik van het geld uit het Europese noodfonds.

Denemarken, Oostenrijk, Nederland en Zweden staan bekend als de ‘zuinige vier’. Ze verzetten zich tegen giften uit het fonds. Spanje en Italië dringen op grond van een noodsituatie juist aan op subsidies en eisen zo snel mogelijk een akkoord. In het oorspronkelijke plan zou twee derde van het fonds in subsidies worden verstrekt en de overige 250 miljard in leningen.