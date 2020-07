Nederlander en Française omgekomen in Franse Alpen

Een 40-jarige Nederlander en een 30-jarige Française zijn in de Franse Alpen om het leven gekomen. De twee alpinisten kwamen in de bergen van het Massief van Aiguilles Rouges ten noorden van Chamonix ten val. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is. Dat meldt de krant Dauphiné Libéré op basis van de politie.

Een ooggetuige alarmeerde de politie. Reddingswerkers van de gendarmerie vonden de lichamen dinsdagnamiddag op 2200 meter hoogte. In dezelfde streek is dinsdag ook een 71-jarige wandelaar ten val gekomen en overleden.