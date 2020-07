Boijmans komt met drive-thrutentoonstelling in hal Ahoy

Topstukken uit de collectie van het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen zijn in augustus al rijdend vanuit de auto te bezichtigen in een donkere hal van Rotterdam Ahoy. Dat laten het museum en de evenementenlocatie woensdag weten.

Locatie Ahoy stelt voor de coronaproof tentoonstelling een hal ter grootte van anderhalf voetbalveld beschikbaar, waar 750 bezoekers per dag met elektrische auto’s doorheen kunnen rijden. Museum Boijmans levert de ruim veertig kunstwerken uit eigen collectie. Dit zijn behalve wereldberoemde werken ook installaties van hedendaagse kunstenaars zoals Ted Noten en Joep van Lieshout. Onderwerp van de expositie is de complexe relatie tussen mens en natuur.

“Corona heeft ons geleerd dat een stad zonder kunstleven zo dood is als een pier”, aldus Museum Boijmans, dat blij is dat het initiatief in korte tijd en met snel bijeengebrachte middelen van fondsen en sponsoren kon worden gerealiseerd. Jolanda Jansen, algemeen directeur van Rotterdam Ahoy, spreekt van een “once in a lifetime-ervaring”.

De tentoonstelling is van 1 tot en met 23 augustus zeven dagen per week te bezichtigen. Bezoekers betalen per persoon en voor wie geen elektrische auto heeft, staan er elektrische auto’s klaar om mee door de hal te rijden.