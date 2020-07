Zekerder Tele2 gaat aandeelhouders weer belonen

Het Zweedse telecombedrijf Tele2 wil aandeelhouders dit jaar toch een bijzonder dividend uitkeren. Eerder dit jaar schrapte het concern nog zijn voorstel voor een winstuitkering van in totaal 2,4 miljard Zweedse kroon (231 miljoen euro), omdat de coronapandemie voor te veel onzekerheden zorgde.

De bedrijfstop ziet nu echter dat de kas ook in volatiele tijden wordt aangevuld. Naar verwachting belegt Tele2 hierover in september een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

In het tweede kwartaal daalde de omzet van Tele2 tot 6,7 miljard kroon, wat op autonome basis 2 procent minder is dan een jaar eerder. Daarbij speelde de coronapandemie het concern op meerdere vlakken parten. Zo verdiende Tele2 wegens alle reisbeperkingen minder aan internationaal roamen, een gedaalde vraag naar mobiele abonnementen en minder tv-inkomsten door het annuleren van sportwedstrijden. Het onderliggende bedrijfsresultaat steeg wel, mede door groei in de Baltische staten en kostenbesparingen.

Lager

De nettowinst viel met 900 miljoen kroon beduidend lager uit dan de 2,1 miljard kroon een jaar eerder, omdat Tele2 vorig jaar nog de opbrengsten van de verkoop van Kazachse activiteiten kon bijschrijven.

Tele2 in Nederland wordt niet meer meegerekend in de resultaten van het Zweedse concern, omdat dit onderdeel is gefuseerd met de Nederlandse poot van T-Mobile.