Duitse politie vindt migranten in koelwagen

De Duitse politie en douane hebben bij een controle 31 migranten ontdekt in een koelcontainer. Dat gebeurde op een snelweg bij de Duits-Tsjechische grens. De Turkse combinatie was onderweg in de richting van Dresden, aldus de politie.

Waar de migranten vandaan komen is nog niet bekend.

Geregeld worden migranten aangetroffen in koelwagens die door mensensmokkelaars door Europa worden gereden en dat is niet zonder gevaar. In 2015 werden in een luchtdichte Hongaarse vrachtwagen in Oostenrijk de lichamen van 71 gestikte migranten ontdekt. Vorig jaar vonden in een koelwagen die in Groot-Brittannië werd aangetroffen 39 mensen de dood.