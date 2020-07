Optimisme over coronavaccin stuwt AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. Positieve testresultaten van een experimenteel coronavaccin van de Amerikaanse biotechnoloog Moderna zorgden voor optimisme bij beleggers. Op het Damrak kwamen chipmachinemaker ASML en navigatiespecialist TomTom met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent in de plus op 577,33 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 772,18 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 1 procent.

ASML won 0,2 procent in de AEX. De chipmachinemaker wist in het tweede kwartaal de omzet en winst op te voeren. Ook over de rest van het jaar is het Veldhovense bedrijf uitermate optimistisch, mede dankzij de verschuiving naar thuiswerken vanwege de pandemie. Topman Peter Wennink rekent op verdere omzetgroei in het derde kwartaal en het hele jaar.

Bij de kleinere bedrijven dikte TomTom 4,5 procent aan. De coronacrisis blijft de resultaten van de navigatiespecialist onverminderd hard raken. Het bedrijf zag de omzet in het afgelopen kwartaal fors dalen en leed een verlies. Volgens topman Harold Goddijn laten de operationele inkomsten wel herstel zien na het dieptepunt in april.