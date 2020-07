Autopsie: Naya Rivera overleden door verdrinking

Een patholoog in Los Angeles heeft vastgesteld dat Glee-actrice Naya Rivera om het leven is gekomen door verdrinking. Haar dood was volgens het rapport een ongeluk. Ze werd maandag dood gevonden bij het meer waar ze vorige week verdween tijdens een boottochtje met haar zoon.

"We hebben vastgesteld dat het om het lichaam van Naya Rivera ging. Haar identiteit is bevestigd door een gebitsvergelijking. Op het lichaam is een volledige autopsie uitgevoerd. Daaruit blijkt dat ze is verdronken. De conditie van het lichaam is consistent met de tijd dat ze onder water heeft gelegen. Er zijn geen traumatische verwondingen of ziektes geïdentificeerd bij de autopsie", zo is te lezen in het persbericht van de patholoog.

De 33-jarige Rivera werd sinds woensdagmiddag vermist. Ze verdween tijdens een boottochtje met haar zoontje op Lake Piru, een groot stuwmeer in Californië. De politie trof het jongetje alleen aan in de boot. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Volgens de 4-jarige Josey sprong zijn moeder in het water en kwam ze niet meer terug.