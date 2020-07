Koolmees: dekkingsgraden grote fondsen net boven 90 procent

De grote pensioenfondsen hebben voor elke euro aan pensioenverplichting net iets meer dan 90 cent in kas op het moment, zei minister Wouter Koolmees dinsdag in de Tweede Kamer. Als dat aan het einde van het jaar ook het geval is, zijn pensioenkortingen volgend jaar nog niet aan de orde. Wegens de “uitzonderlijke economische situatie” heeft het kabinet besloten dat de pensioenen niet gekort worden als een fonds een dekkingsgraad van boven de 90 procent heeft.

De fondsen staan er niet goed voor, aldus de minister van Sociale Zaken. De dekkingsgraden “zijn fors gedaald in de afgelopen periode”, aldus Koolmees in een debat met de Kamer over de uitwerking van het pensioenstelsel. Ze staan inmiddels wel weer boven de 90 procent, maar de bewindsman waarschuwt dat het “heel moeilijk te voorspellen is op dit moment. Er is veel onzekerheid op de financiële markten, ook als gevolg van de coronacrisis.”

In juni vorig jaar stonden de fondsen er nog prima voor, zei Koolmees. “Vervolgens ging ik op vakantie en zat ik met mijn teenslippers op de camping en toen ontstond ineens een handelsoorlog tussen Trump en China.” Aan het einde van het jaar waren de beurzen weer behoorlijk hersteld, en stonden de grote fondsen gemiddeld op 99 procent. Inmiddels is de dekkingsgraad gezakt naar iets boven de 90 procent.