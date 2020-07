‘Akkoord over Tata Steel onvoldoende voor herstel vertrouwen’

Dat er onlangs een akkoord is gesloten tussen vakbonden FNV, CNV en De Unie en Tata Steel over regelingen omtrent de ophanden zijnde reorganisatie, betekent niet dat het vertrouwen tussen personeel en de leiding van het bedrijf is hersteld. Dat meldt vakbondsbestuurder Roel Berghuis van FNV in een opiniestuk op Joop.

Hij verwijt de leiding van het bedrijf dat in de voorbije jaren is bestuurd op basis van aandeelhouderswaarde. “Dat heeft tot al deze ellende geleid”, zo stelt Berghuis. De vakbondsbestuurder benadrukt dat Tata in zwaar weer zit, onder meer door problemen op de staalmarkt. De coronacrisis heeft de situatie niet beter gemaakt.

Verder hekelt Berghuis de positie van Tata Steel in het Verenigd Koninkrijk waar volgens hem, tot frustratie van het personeel, de voorbije jaren miljarden naar toe zijn gevloeid. Iets wat overigens door Tata Steel Europe wordt tegengesproken.

Plan voor de toekomst

Berghuis benadrukt dat er de komende maanden gewerkt moet worden aan een “robuust strategisch plan” voor de toekomst. Hij pleit onder meer voor investeringen, volgens kenners zeker 3 miljard euro, en meer oog voor de inzet van de kennis en kunde van het personeel. Verder wijst hij op de stappen die gezet moeten worden met het terugbrengen van de CO2-uitstoot. “Dat bepaalt de toekomst van IJmuiden”, aldus de FNV’er, die ook een lans breekt voor eventueel overheidsingrijpen.

De komende weken blijft FNV naar eigen zeggen in gesprek met de directie over het behoud van van “het geïntegreerde zelfstandig staalbedrijf” dat Tata Steel IJmuiden nu is. Dat gesprek gaat volgens Berghuis onder meer over de bedrijfsstructuur, meer zeggenschap en minder bureaucratie en baasjescultuur.

Een woordvoerster van Tata Steel Europe zegt het stuk voor kennisgeving aan te nemen.