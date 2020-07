Verzekeraars op winst in rode AEX

De AEX-index in Amsterdam is dinsdag met verlies de handel uitgegaan. Ook elders in Europa was de stemming overwegend negatief. Zorgen over de gevolgen van het hardnekkige coronavirus op het herstel van economieën drukten het sentiment. In de hoofdindex op Beursplein 5 vielen de winsten van verzekeraars op.

De AEX-index sloot de sessie 1,1 procent in het rood op 572,51 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 767,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs raakten tot 1 procent kwijt. De hoofdindex in Londen eindigde met een plusje van 0,1 procent. De Britse economie krabbelde in mei voorzichtig op na de krimp van ruim 20 procent in april door de coronacrisis.

De AEX-index werd aangevoerd door verzekeraars NN Group en ASR die tot 3 procent wonnen. Ook Aegon (plus 1,5 procent) behoorde tot de sterkste stijgers. Ook andere financiële fondsen als ABN AMRO en ING stonden bij de winnaars. Dat gold ook Albert Heijn-moeder Ahold Delhaize (plus 1,3 procent). Het supermarktbedrijf werd vooruit geholpen door de positieve halfjaarcijfers van de grote concurrent Jumbo.

GrandVision

Verder stonden bedrijven in de chipsector onder druk in navolging van de koersverliezen bij Amerikaanse sectorgenoten een dag eerder. In de AEX verloren ASMI en ASML tot 2,9 procent. In de MidKap stond BE Semiconductor bij de sterkste verliezers met een min van 4,2 procent. Hier sloot fitnessbedrijf Basic-Fit de rij met een verlies van 4,4 procent.

Optiekbedrijf GrandVision verloor de middelgrote bedrijven 1 procent. Volgens zakenkrant Financial Times eist de Europese Commissie dat de in Parijs genoteerde brillengigant EssilorLuxottica (min 1,9 procent) winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van GrandVision niet doorgaan wegens mededingingsbezwaren. In Nederland bezit GrandVision onder meer de ketens Pearle en Eye Wish.

Koersen

In Frankfurt beleefde HelloFresh een dag van uitersten, waarbij winsten en verliezen zich in rap tempo afwisselden. Bij de slotbel stond er een min van 1,7 procent op de borden. De Duitse maaltijdpakkettenbezorger heeft dankzij de coronacrisis een sterk tweede kwartaal achter de rug en schroefde zijn verwachtingen voor heel 2020 verder op.

De euro stond op 1,1399 dollar, tegen 1,1359 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 40,38 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 43,07 dollar per vat.