Moordverdachte Caloh Wagoh-proces op vrije voeten

De rechtbank laat moordverdachte Ferhan Y. vrij uit voorarrest. De 40-jarige Y. wordt verdacht van betrokkenheid bij een liquidatie in 2017. Hij is een van de twintig verdachten in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. In de extra beveiligde rechtbank op Schiphol waren maandag en dinsdag inleidende zittingen in deze zaak.