Felix Meurders vertrekt na 26 jaar bij Spijkers Met Koppen

Na 26 jaar stopt Felix Meurders met het NPO Radio 2-programma Spijkers Met Koppen. Meurders stapt begin volgend jaar over naar NPO Radio 5. Daar krijgt de presentator, die volgende maand 74 wordt, een eigen muziekprogramma op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur, maakte BNNVARA bekend.

In 2018 werd al eens het vertrek van Meurders bij het liveradio-programma aangekondigd, maar dat besluit werd teruggedraaid nadat er veel ophef over was ontstaan. Fans reageerden boos en onder meer Ouderenbond ANBO sprak destijds van leeftijdsdiscriminatie.

Wie Meurders opvolgt aan de zijde van medepresentator Dolf Jansen bij Spijkers Met Koppen is nog niet bekend. Het is een van de langst lopende programma’s op de Nederlandse radio. Het programma begon in 1988 op wat toen nog Hilversum 2 heette, met Jack Spijkerman als presentator.