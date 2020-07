Wall Street opent lichtrood, banken in schijnwerpers

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met verliezen geopend. Verschillende bedrijven kwamen met handelsupdates, waaronder de grote banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Ook luchtvaartonderneming Delta Air Lines wist om die reden de aandacht op zich gericht. Coronazorgen bleven het sentiment op Wall Street mede bepalen.

De leidende Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 26.063 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 3147 punten en technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,1 procent tot 10.380 punten.

JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo maakten bekend vele miljarden dollars uit te moeten trekken om eventuele verliezen op leningen door de coronacrisis op te vangen. Wel werden goede zaken gedaan op de financiële markten door de onrust op de beurzen en de rally van de afgelopen tijd.

JPMorgan won 1,3 procent. De grootste bank van de Verenigde Staten zag de winst in het tweede kwartaal met 50 procent dalen vergeleken met een jaar eerder. Bij Citigroup (min 0,9 procent) ging de winst met bijna driekwart omlaag en Wells Fargo boekte zijn eerste kwartaalverlies in jaren en verloor 7 procent aan beurswaarde.

Delta Air Lines (min 3,6 procent) gaat zwaar gebukt onder de coronacrisis omdat er momenteel veel minder wordt gevlogen. In het tweede kwartaal ging een nettoverlies van 5,7 miljard dollar in de boeken. De vooruitzichten voor Delta zijn verder uiterst somber. Volgens topman Ed Bastian zal het zeker twee tot drie jaar duren voor Delta weer volledig hersteld is.