Regering VS laat eerste doodstraf in 17 jaar uitvoeren

De Amerikaanse regering heeft de eerste doodstraf laten uitvoeren in zeventien jaar. De geëxecuteerde moordenaar Daniel Lewis Lee was ter dood veroordeeld door een federale rechtbank.

De terechtstelling volgt kort na een uitspraak van het Hooggerechtshof. Dat zette een streep door het besluit van een lagere rechtbank in Washington om deze en drie andere executies met een dodelijke injectie uit te stellen.

President Trump en het ministerie van Justitie willen met het hervatten van de doodstraf hun strenge justitiebeleid kracht bijzetten. Federale executies zijn zeldzaam. Tot nu toe de enige drie sinds 1963 waren in de jaren 2001 tot 2003, onder wie de terechtstelling van de dader van de bomaanslag van 1995 in Oklahoma City, Timothy McVeigh.

Moordenaars

De terechtstelling van Lee was in Terre Haute in de staat Indiana. Een verslaggeefster van de plaatselijke nieuwszender WTHI-TV meldde dat iets na achten in de ochtend de dood was vastgesteld. De uitvoering van twee andere doodstraffen staat voor later deze week gepland, één volgende maand. Ook in deze drie gevallen gaat het om moordenaars die door een federale rechtbank ter dood waren veroordeeld, en dus niet door een rechtbank van een Amerikaanse staat.

Aan de executie ging veel juridisch getouwtrek vooraf tussen het Hooggerechtshof en lagere rechtbanken. Het ging onder meer om de vraag of het protocol rond het toedienen van de injectie wel volgens de regels is.

Ondertussen ging een deel van de Amerikaanse staten de afgelopen jaren gewoon door met executies van personen die in eigen rechtbanken ter dood waren veroordeeld, zoals Texas. In ruim twintig staten is de doodstraf afgeschaft.