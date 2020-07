Elektronische fluit voor hoofdconducteurs NS vanwege corona

In het buitenland werden al elektronische fluitjes gebruikt en daarmee is NS ook gaan testen. De e-fluitjes produceren volgens het spoorbedrijf behoorlijk wat geluid, maar als de conducteur vanuit de hand en voor de borst fluit, komt het geluid wat minder hard binnen dan de ouderwetse fluit.

Het was eigenlijk de bedoeling om de fluitjes al in juni te hebben, maar de levering werd vertraagd door de internationale coronamaatregelen. Begin juni was er een beperkte hoeveelheid beschikbaar die eerst werden uitgereikt aan de trainmanagers op de internationale treinen. Daarnaast kregen enkele hoofdconducteurs een fluit om te testen. NS heeft nu alle fluitjes binnen en verspreidt ze over de ruim 3000 hoofdconducteurs van NS.

Fluiten is bij wet verplicht voordat een trein vertrekt. De intercity’s hebben echter een ‘sluitfluit’. Er klinkt een fluitsignaal als de deuren sluiten. Toch fluiten veel collega’s dan ook nog zelf, aldus NS.