Nijmegen viert Vierdaagse zonder wandellegioen

De 104e editie van de Vierdaagse gaat volgende week wegens de coronamaatregelen niet door, maar Nijmegen en omgeving laat zich het jaarlijkse feest in de derde week van juli niet zomaar afpakken. Overal in de stad zijn optredens en activiteiten, de Vierdaagsevlaggen hangen uit, de Vierdaagseboom vol gladiolen is alweer opgetuigd, wandelaars arriveren in de regio om volgende week op eigen gelegenheid toch de Vierdaagseparcoursen te gaan lopen en er zijn ook officiële momenten.

“Ik ben volgende week de marsleider zonder mars”, zegt Vierdaagseleider Henny Sackers. “Het wordt een rare week. Wij organiseren niks, maar er is elke dag wat te doen. Een beetje flets wel, zonder het wandellegioen. En ook een beetje pijnlijk, want het was een dreun dat we moesten afgelasten.”

Sackers spreekt onder meer zondagavond de Gouden Kruisdragers toe, lopers die tien of meer keren de Vierdaagse hebben volbracht. Zij komen zoals elk jaar bijeen in het Kolpinghuis. Maandag is hij met een klein militair gezelschap bij de jaarlijkse herdenking op de Canadese Erebegraafplaats in Groesbeek. Hij bezoekt daar ook het Vierdaagse-vredeskamp bij het Vrijheidsmuseum. Vrijdag deelt de marsleider samen met de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls traditionele Vierdaagsegladiolen uit in zorginstellingen als waardering voor het harde werken tijdens de coronacrisis.

Zorgen

Sackers: “Zorgen zijn er wel over wandelaars die toch de Vierdaagse gaan lopen via de bekende parcoursen. Niemand kan ze dat verbieden, maar ze moeten zich er goed van bewust zijn dat er geen enkele voorziening is onderweg. Geen EHBO, geen toiletten, geen bezemwagen. Niemand weet op dit moment precies hoeveel lopers op pad gaan, maar het mag natuurlijk ook niet te druk worden.”

Wandelaars kunnen ook meedoen aan de Alternatieve Vierdaagse van de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Een speciale app zorgt dan vier dagen lang voor routes vanaf het eigen adres.

Stichting Vierdaagsefeesten maakt van zaterdag tot en met vrijdag samen met Omroep Gelderland elke dag een Vierdaagseprogramma, dat gestreamd en uitgezonden wordt. “Er waren al ruim duizend acts geboekt. Een deel van die artiesten treedt nu toch op, afgewisseld met beelden en verhalen van de Vierdaagse.” Andere voorstellingen zijn naar binnenlocaties verplaatst. Daarvoor moeten kaartjes worden gereserveerd. Er is een wandelfilmfestival en er zijn buitenactiviteiten waarbij voldoende afstand kan worden gehouden. De terrassen in de stad zijn in Vierdaagsesfeer, maar worden vanwege de coronaregels niet uitgebreid.