Voorzitter Catalaans parlement denkt dat Spanje hem afluisterde

Torrent werd, samen met twee andere politici die voor afscheiding van Spanje zijn, gewaarschuwd door onderzoekers bij de berichtenservice WhatsApp. Die meldden dat er was ingebroken in hun telefoons met de spyware Pegasus gemaakt door het Israëlische bedrijf NSO Group.

“Alles wijst er op dat de Spaanse staat hier achter zit”, aldus de woordvoerder van Torrent. “Het is duidelijk dat de heer Torrent niet betrokken was bij criminele activiteiten, zoals terrorisme of drugsmokkel, die een order van justitie zouden rechtvaardigen om in zijn telefoon in te breken”.

Medeplichtig

Torrent verklaarde dinsdag dat de Spaanse staat medeplichtig is aan een criminele daad als deze wist van het afluisteren. Het vermoedelijke afluisteren maakt volgens hem duidelijk dat spionage van politieke tegenstanders in Spanje bestaat.

Het kantoor van de Spaanse premier Pedro Sánchez liet dinsdag weten dat de regering “niet op de hoogte is” van dergelijke spionage.