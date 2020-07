Voorzitter Britse tak Huawei stapt op

John Browne, de voorzitter van de Britse tak van het Chinese Huawei, is opgestapt. Dat doet de voormalig directeur van BP in aanloop naar de verwachte beslissing van de Britse regering om de rol van Huawei sneller af te bouwen bij het 5G-netwerk. Dinsdag komt het kabinet van premier Boris Johnson bijeen om over die rol van het Chinese bedrijf te spreken.

Volgens Sky News, dat het nieuws als eerste bracht, stapt Browne nog eerder op dan hij de afgelopen dagen al te kennen gaf. Hij was van plan in september te stoppen en dat zou al een half jaar eerder zijn dan oorspronkelijk de bedoeling was. Hij was als niet-uitvoerend voorzitter aan Huawei verbonden, wat een meer toezichthoudende functie is.

Het Britse kabinet komt later op de dag bijeen om de betrokkenheid van het technologieconcern Huawei bij het 5G-netwerk te bespreken en verder in te perken. Eerder werd al bekend dat exploitanten de rol van Huawei in hun netwerk tegen 2023 al moesten beperken tot 35 procent. Er wordt nu gesproken om dat percentage sneller terug te brengen naar nul, meldde persbureau Reuters.