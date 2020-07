Gewonden door aanslag op Turks-Russische patrouille in Syrië

Door een aanslag in Syrië zijn zeker drie Russische en een onbekend aantal Turkse militairen gewond geraakt. De aanval was op een gezamenlijke patrouille van het Russische en Turkse leger.

Syrische militanten lieten een bermbom ontploffen bij het passeren van de patrouille, aldus het Russische persbureau RIA. Dat gebeurde langs de snelweg M4 in het zuidelijke deel van de veilige zone die Turkije en Rusland in het noordwesten van Syrië hebben ingesteld en die zij gezamenlijk bewaken.

Door de ontploffing raakten een Turks en een Russische pantservoertuig beschadigd.

Rusland en Turkije stelden de veilige zone in maart in om de zware gevechten te stoppen in en rond Idlib. Daar is het laatste bolwerk van strijders tegen het regime van president Bashar al-Assad. Moskou steunt Assad terwijl Ankara achter de oppositie staat. De twee landen hebben diverse afspraken gemaakt om de vijandigheden te verminderen.