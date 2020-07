Coronazorgen drukken op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen deden dinsdag een stap terug na de recente opmars. De nieuwe coronamaatregelen in de Amerikaanse staat Californië, waar onder meer alle cafés dicht moeten, zorgden voor terughoudendheid bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent in het rood op 571,16 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 765,39 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs raakten tot 1,5 procent kwijt. De hoofdindex in Londen hield het verlies beperkt tot 0,3 procent. De Britse economie krabbelde in mei voorzichtig op na de krimp van ruim 20 procent in april door de coronacrisis.

Hekkensluiters in de AEX waren de chipbedrijven ASMI en ASML met minnen van rond 3,8 procent in navolging van de koersverliezen bij Amerikaanse sectorgenoten een dag eerder. In de MidKap verloor Besi ook ruim 3 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize, verzekeraar ASR en ABN AMRO gingen aan kop bij de hoofdfondsen met plussen van rond 1,2 procent.

GrandVision

Optiekbedrijf GrandVision bleef ongewijzigd bij de middelgrote bedrijven. Volgens zakenkrant Financial Times eist de Europese Commissie dat brillengigant EssilorLuxottica (min 2,5 procent) winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van GrandVision niet doorgaan wegens mededingingsbezwaren. In Nederland bezit GrandVision onder meer de ketens Pearle en Eye Wish.

In Frankfurt gaf HelloFresh (min 1,2 procent) een eerdere stevige koerswinst weer uit handen. De Duitse maaltijdpakkettenbezorger heeft dankzij de coronacrisis een sterk tweede kwartaal achter de rug en schroefde zijn verwachtingen voor heel 2020 verder op.

Swatch

Swatch won 0,4 procent in Zürich. De Zwitserse horlogemaker leed in het eerste halfjaar een flink verlies doordat wereldwijd winkels de deuren moesten sluiten als gevolg van het coronavirus. Het bedrijf sneed versneld in zijn winkels en personeelsbestand en verwacht over heel 2020 wel winstgevend te zijn.

De euro stond op 1,1356 dollar, tegen 1,1359 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent goedkoper op 39,72 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 42,40 dollar per vat.