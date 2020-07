Jumbo ziet nog steeds veelbelovende toekomst voor La Place

Supermarktconcern Jumbo ziet nog steeds een veelbelovende toekomst voor zijn restaurantformule La Place, ondanks het feit dat 23 vestigingen definitief de deuren gaan sluiten. Het Brabantse bedrijf blijft bij zijn ambitie om La Place verder te laten groeien, in binnen- en buitenland, verklaarde financieel topman Ton van Veen van Jumbo in een toelichting op de omzetcijfers over de eerste helft van dit jaar.

Jumbo ziet onvoldoende toekomstperspectief voor de 23 zaken van La Place die gaan sluiten, ongeveer een kwart van de 95 locaties in Nederland. Het bedrijf wijst daarbij op de negatieve impact van de coronacrisis, in combinatie met ligging, omvang en te verwachten beperkte bezoekersaantallen. Het gaat om een aantal snelwegvestigingen, maar ook om restaurants in winkelcentra en binnensteden. Onder meer in Apeldoorn, Bergen op Zoom, Gouda, Nieuwegein en Leiderdorp gaan filialen sluiten.

Volgens Van Veen zijn sluitingen van andere La Place-filialen voorlopig niet aan de orde. “We willen het in één keer goed doen. We hebben gekozen om duidelijkheid te geven. Van het begin van het einde van La Place is geenszins sprake. Het is nog steeds een sterk merk.” De restaurants van La Place zijn sinds begin 2016 eigendom van Jumbo. Ze werden overgenomen van het failliete warenhuisbedrijf V&D.

Maatregelen

Jumbo werkt in de resterende La Place-zaken aan maatregelen rond het coronavirus en de 1,5 metersamenleving. Zo worden nu grotendeels voorverpakte producten in plaats van verse buffetten aangeboden en zijn looproutes aangebracht voor klanten om voldoende afstand te kunnen houden. “We werken aan doorontwikkeling van het concept, maar wel aangepast aan de nieuwe werkelijkheid”, aldus Van Veen. Ongeveer dertig La Place-zaken zijn inmiddels weer geopend voor klanten en het is de bedoeling dat de rest de komende tijd weer geleidelijk wordt heropend.

Ook in het buitenland wil Jumbo de La Place-formule verder laten groeien. Er zijn nu ongeveer vijftien locaties van de keten in de Verenigde Staten, Canada, Azië en elders in Europa. “De ambitie voor buitenlandse expansie van La Place blijft onverkort van kracht”, zei Van Veen.

De laatste tijd waren er in media speculaties dat Jumbo interesse zou hebben in een volledige overname van HEMA. Ook branchegenoot Ahold Delhaize zou azen op HEMA. Jumbo heeft al een samenwerkingsverband met de winkelketen. Maar volgens Van Veen is Jumbo niet in de race voor HEMA omdat er te weinig voordelen bij een volledige overname zouden zijn. “Wij zien ons niet als kandidaat om HEMA over te nemen.”