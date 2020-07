Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen op Prinsjesdag niet met de Glazen Koets door de binnenstad van Den Haag rijden. Bovendien kan er geen publiek zijn. De gemeente Den Haag, het ministerie van Defensie en de Tweede en Eerste Kamer roepen mensen op om niet naar Den Haag te komen. Eerder was al besloten dat de Troonrede niet in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk zou worden gehouden.

