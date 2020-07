‘Astronomisch’ aantal mensen neergeschoten New York

In New York zijn maandag zeker zeventien mensen neergeschoten. Bij de politie wordt gesproken van een aantal dat misschien voor een heel weekend al veel zou zijn, maar voor een maandag wordt dit “astronomisch” genoemd, meldden plaatselijke media. De meeste slachtoffers vielen in Brooklyn, maar volgens een politieofficier stijgt het aantal schietpartijen in alle delen van de stad. Onder de slachtoffers was een kind van één jaar oud dat op slag dood was.

Vrijwel alle vormen van misdaad komen veel vaker voor in de metropool. Terwijl in de VS voor het afschaffen van of radicaal bezuinigingen op de politie werd betoogd, steeg in New York het aantal schietincidenten met 130 procent ten opzichte van juni 2019. Er waren ook veel meer inbraken en autodiefstallen dan een jaar eerder, aldus de politie.

Politiecommissaris Dermot Shea klaagde begin deze maand dat “de toename van het geweld onschuldige mensen steeds vaker in gevaar brengt en het weefsel van de samenleving verscheurt”. Shea zei dat het werk van de politie is getroffen door inkrimping van het budget. Burgemeester Bill de Blasio heeft eind juni nog in overleg met de New York Police Department (NYPD) een miljard dollar bij de politie weggehaald om het geld te besteden “aan jongeren en gemeenschapswerk”. Hij deed dat terwijl buiten betogers tegen de politie zijn besluit gespannen afwachtten.

Shea zei dat de opleiding van meer dan 1150 kandidaat-politieagenten is afgelast door de bezuiniging. De NYPD heeft ondertussen ook te maken een uittocht van personeel en een enorm aantal aanvragen voor vervroegd pensioen. In de eerste week van juli lieten 179 agenten weten eerder te willen stoppen met werken tegenover 35 in dezelfde periode in 2019.