AEX opent met verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met verlies geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen in het rood. Beleggers namen gas terug na de nieuwe coronamaatregelen in de Amerikaanse staat Californië en keken onder meer uit naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo, die later op de dag bekend worden gemaakt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 1,4 procent in de min op 570,67 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 764,18 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,4 procent.

Optiekbedrijf GrandVision zakte ruim 2 procent bij de middelgrote bedrijven. Volgens zakenkrant Financial Times eist de Europese Commissie dat brillengigant EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van GrandVision niet doorgaan wegens mededingingsbezwaren. In Nederland bezit GrandVision onder meer de ketens Pearle en Eye Wish.