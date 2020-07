Kredietbeoordelaars: Suriname op rand van faillissement

Fitch verlaagt de waardering van Suriname van “C” naar “RD”, of “Restricted Default”. Die waardering krijgt een land wanneer het niet aan een betaling kan voldoen of een betalingsachterstand heeft, maar geen faillissement heeft aangevraagd. Standard & Poor’s beoordeelt Suriname ook lager, van “CCC+” naar “SD”, of “Selective Default”. Dat komt op hetzelfde neer als de rating van Fitch.

Suriname kreeg vorige week toestemming van schuldeisers voor uitstel van betalingen op een lening van 125 miljoen Amerikaanse dollar. Het land kon eind vorige maand niet aan een aflossingsverplichting voldoen, dus vroeg het de obligatiehouders om een aanpassing van de voorwaarden voor de schuldpapieren.

Oplossing

De Surinaamse regering moest op 30 juni 15,6 miljoen Amerikaanse dollar aflossen op de lening en 8 miljoen dollar aan rente betalen, maar was daar toen niet toe in staat. Daarop had Paramaribo tien dagen de tijd om tot een oplossing te komen met zijn schuldeisers. Obligatiehouders zijn er onder andere mee akkoord gegaan dat Suriname pas in december of juni 2021 begint met aflossen, afhankelijk van het begin van een programma van het Internationaal Monetair Fonds voor het land.

De nieuwe regeringscoalitie die deze week in Suriname aantreedt, erft van scheidend president Desi Bouterse een land met grote economische problemen. Het land heeft een groot tekort op de lopende rekening en is door een groot deel van zijn reserves in buitenlandse valuta’s heen, waardoor het moeilijk wordt de waarde van de eigen munt op peil te houden. Lage olieprijzen als gevolg van de coronapandemie verergeren de economische problemen.