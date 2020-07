Kabinet zet taakstrafverbod voor mensen met publieke taak door

Mensen die geweld plegen tegen mensen die een publieke taak uitvoeren, komen er straks in de rechtbank niet meer van af met een taakstraf. Het gaat niet alleen om geweld en agressie tegen politiemensen, brandweer of opsporingsambtenaren, maar ook om bijvoorbeeld medewerkers in de zorg of gevangenissen die ook een publieke taak hebben. Daders zullen dan altijd een celstraf moeten uitzitten, staat in een wetsvoorstel.