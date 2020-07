‘Brussel eist afstoten winkels bij overname GrandVision’

De Europese Unie eist dat brillengigant EssilorLuxottica winkels in Italië en Nederland of Frankrijk verkoopt, anders mag de overname van GrandVision niet doorgaan wegens mededingingsbezwaren. Dat meldt zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Met de overname van GrandVision is 7,2 miljard euro gemoeid.