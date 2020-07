Werknemers detentiecentra voor migranten in VS besmet met corona

De leidinggevenden van de vier bedrijven die zorgen voor de detentie in een contract met de Amerikaanse immigratie- en douanedienst ICE hebben de besmettingen bevestigd. De ICE zelf meldde 45 coronabesmettingen onder de werknemers.

Wetgevers hebben hun zorgen geuit over de verspreiding van het coronavirus binnen de bijna zeventig detentiecentra door het land. Meer dan 3000 immigranten zijn besmet geraakt met het virus. Twee immigranten in detentie zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Er bevinden zich momenteel ruim 22.000 immigranten in bewaring in de detentiecentra.