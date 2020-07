China: voorverkiezing oppositie Hongkong serieuze provocatie

China heeft de voorverkiezing door de pro-democratische oppositiepartijen in Hongkong een “serieuze provocatie” genoemd. Sommige campagnes daarin waren mogelijk een overtreding op de nieuwe wet voor de nationale veiligheid die is ingevoerd voor Hongkong.

“Dit is een serieuze provocatie tegen het huidige electorale systeem”, zei het kantoor in Hongkong dat de Chinese regering vertegenwoordigd maandagavond.

Meer dan 600.000 kiezers hebben meegedaan aan een voorverkiezing van de oppositie in Hongkong. Zij kozen kandidaten voor de komende verkiezingen ondanks waarschuwingen van regeringsfunctionarissen dat de voorverkiezing mogelijk strijdig is met de nieuwe wetgeving. Dat leek de kiezers echter niet af te schrikken. Het initiatief is bedoeld om de kandidaten van de pro-democratische oppositie te selecteren die in september meedoen aan de parlementsverkiezingen.

Volgens het kantoor is campagnevoeren om via verkiezingswinst controle te kunnen nemen in het parlement zelf al een overtreding van de nieuwe veiligheidswet.