Kamer debatteert over zwaar bevochten pensioenhervorming

Het pensioenstelsel gaat op de schop. Daar is meer dan tien jaar over gepraat. Begin deze maand werd de laatste horde genomen toen het ledenparlement van de FNV het groene licht gaf voor de uitwerking van de plannen. De Tweede Kamer gaat dinsdag tijdens het reces in debat met minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over de verbouwing van het stelsel.