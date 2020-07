Curaçao weer populair bij Nederlandse toerist

Curaçao is weer in trek bij Nederlandse toeristen. Het eiland heeft per 1 juli haar grenzen heropend voor toeristen uit Europa en de Cariben, nadat het meer dan drie maanden gesloten was vanwege de coronacrisis. In totaal zijn sindsdien bijna drieduizend passagiers geland op het eiland, meer dan tweeduizend zijn afkomstig uit Nederland, meldde het Curaçaose toerismebureau op basis van cijfers van de eerste twaalf dagen van juli.