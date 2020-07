Rechter staat publicatie van boek van nicht Donald Trump toe

De rechter wees het verzoek om een publicatieverbod af en zette een streep door het tijdelijke publicatieverbod dat was uitgevaardigd tegen Mary Trump en haar uitgever Uitgeverij Simon & Schuster voor het boek met de titel ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’.

De rechtbank heeft gelijk met de afwijzing van de bemoeienissen van de familie Trump om de politieke stem van Mary Trump over belangrijke publieke zaken te blokkeren”, reageerden de advocaten van de nicht van de president.