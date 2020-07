Kanttekeningen De Jonge bij strijd Omtzigt tegen overheid

De overheid moet niet tegenover, maar naast mensen staan, daarover zijn CDA-troonpretendenten Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt het eens. Maar "laten we de mevrouw achter het loket ook recht doen", tekende De Jonge aan in hun enige debat in de strijd om het lijsttrekkerschap. "Het vertrouwen in de overheid in Nederland is groot" en dat is "terecht", zei de vicepremier.