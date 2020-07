‘Geen landelijke lockdown te verwachten bij oplaaien virus’

Als er al sprake is in ons land van een nieuwe ‘lockdown’ omdat het coronavirus weer oplaait dan zal het geen landelijke zijn. Mogelijk zullen mensen of groepen in quarantaine moeten, maar dat zal dan plaatselijk of regionaal zijn. Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag na afloop van het Veiligheidsberaad van de 25 Veiligheidsregio’s.