Wall Street schrikt van nieuwe maatregelen Californië

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag overwegend lager gesloten. Beleggers waren eerder op de dag nog goedgemutst vanwege hoopgevend nieuws over een mogelijk coronavaccin. Maar het sentiment sloeg om toen bekend werd dat Californië nieuwe maatregelen neemt om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bedrijven als restaurants, bioscopen, dierentuinen en musea moeten daar alle activiteiten staken die binnen plaatsvinden. Café’s in de staat moeten helemaal dicht.