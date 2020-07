Nouria Newman is misschien wel de beste kajakker in de wereld

Toen ze vier jaar oud was stapte de Franse Nouria Newman voor het eerst in een kajak. Zodra ze had leren zwemmen mocht ze zich van haar ouders aansluiten bij een club om te leren slalommen op rivieren. Op haar achtste won ze de eerste race van velen: ze bleek een groot talent. Ze haalde zelfs de wereldtop in het slalommen. Newman was van 2007 tot 2015 een naam om rekening mee te houden op het internationale wedstrijdniveau. Ze behaalde medailles op wereldkampioenschappen toen ze begin twintig was. Velen zagen haar als een van de beste kajakkers van de wereld, volgens sommigen was ze zelfs de állerbeste.

Maar sindsdien is haar carrière niet het standaard 'eind goed al goed'. Zoals Newman gewend is om te ploeteren in het water, zo moet ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .