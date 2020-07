‘Aruba kan salarissen van ambtenaren niet garanderen’

Aruba zit in een erg lastige financiële situatie sinds in maart de grenzen werden gesloten om verdere coronabesmettingen tegen te gaan. Meer dan 75 procent van de beroepsbevolking had daardoor geen werk. Deze maand is het eiland weer voorzichtig begonnen met toerisme.

Nederland heeft al enkele leningen verstrekt om Aruba te helpen. Over een nieuwe lening kon afgelopen vrijdag geen akkoord worden bereikt omdat Aruba het niet eens is met de voorwaarden die Nederland stelt. Volgens Wever-Croes is er nu geen financiële buffer meer. Ze hoopt snel alsnog een akkoord met Nederland te kunnen bereiken.