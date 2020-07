Kabinet welwillend over schadefonds voor beroepsziekten

Het kabinet gaat aan de slag met een snellere en gemakkelijkere tegemoetkoming voor mensen die door werk met gevaarlijke stoffen ziek zijn geworden. Of zij straks kunnen aankloppen bij een speciaal fonds, zoals het kabinet is aangeraden, kan staatssecretaris Bas van 't Wout (Sociale Zaken) nog niet zeggen. Maar hij is "enthousiast" en heeft "vertrouwen in de besluitvorming", schrijft hij aan de Tweede Kamer.