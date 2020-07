Santokhi gekozen tot president Suriname, Brunswijk vicepresident

Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk zijn met algemene stemmen gekozen tot respectievelijk president en vicepresident van Suriname. Dat gebeurde in een buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblée, het parlement van Suriname.

Het was al min of meer zeker dat beide kandidaten zonder problemen gekozen zouden worden. Zij waren de enige kandidaten. De grootste oppositiepartij, de NDP van Desi Bouterse, had de afgelopen dagen al duidelijk gemaakt dat zij geen kandidaten voor zou stellen.