Kabinet: coronawet lijkt niet meer op breed bekritiseerd ontwerp

Het veel bekritiseerde ontwerp voor een corona-noodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete is opgelegd, hoeft straks niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. Het wetsvoorstel, dat maandag aan de Tweede Kamer is voorgelegd, "lijkt niet meer op het eerste concept", zegt het kabinet.

Het wetsvoorstel, dat regelt hoe de overheid mag ingrijpen om de corona-epidemie de kop in te drukken, kwam er op aandringen van de Kamer. Die wilde niet langer met lede ogen toezien hoe de minister van Volksgezondheid en burgemeesters in de coronacrisis ongekende maatregelen namen zonder dat parlement of gemeenteraad daarover veel te zeggen had. Maar toen het kabinet met een eerste ontwerp kwam, barstte de kritiek los. De wet zou de overheid veel te veel macht geven en dat voor onnodig lange tijd.

De tijdelijke wet gaat niet een jaar, maar een halfjaar duren. Die duur kan zo nodig worden verkort of verlengd.