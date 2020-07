‘Luchtverkeer neemt steeds meer toe’

Het luchtverkeer in Europa neemt in de nasleep van de coronacrisis weer toe. De afgelopen week telde de Europese luchtverkeersleider Eurocontrol 90.549 vluchten. Dat komt neer op 36,6 procent van het aantal vluchten tijdens dezelfde week vorig jaar. Dat meldt de directeur-generaal van Eurocontrol, Eamonn Brennan, via Twitter.