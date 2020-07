Politiemacht jaagt op bewapende ‘Rambo’ in Zwarte Woud

In het stadje Oppenau in het Zwarte Woud blijven scholen, kleuterscholen en het zwembad maandag dicht en jaagt politie in de omgeving met honderden agenten op een bewapende man in het woud. De ‘Rambo’ uit Oppenau heeft volgens de krant Bild Yves Rausch. Burgemeester Uwe Gaiser heeft de circa 4700 inwoners dringend verzocht niet de deur uit te gaan.

Een politiewoordvoerder verzuchtte dat het woud een onoverzichtelijk terrein is en dat de man het woud waarschijnlijk goed kent. Hij is er eerder gesignaleerd en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De autoriteiten hebben zelfs een vliegverbod boven Oppenau afgekondigd, dat geldt ook voor drones.

De politie is op zoek naar de 31-jarige Rausch die zondag in militaire gevechtskleding gehuld met pijl en boog bij een boshut werd gezien. Een bezorgde voorbijganger belde de politie die de man zonder problemen kon benaderen. Maar hij werd echter plotseling agressief en trok een mes en een pistool. Hij maakte vier agenten hun dienstwapen afhandig en vluchtte de bossen in.

Rausch is geen onbekende van de politie en komt uit Oppenau waar hij een jaar gelden uit zijn woning is gezet. Hij werd al verdacht van afpersing en verboden wapenbezit, meldden Duitse media. Hij heeft nu mogelijk minstens vier semi-automatische pistolen bij zich en kan zeker 64 schoten lossen, zo schat de politie die ook met speurhonden en helikopters op zoek is.