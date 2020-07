Campagne om afstand te houden in het stadsverkeer

Hoe kan je als verkeersdeelnemer in de stad zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand bewaren? Daarvoor is de RAI Vereniging een veiligheidscampagne gestart. Met de slogan “Zie jij mij zitten” wil de brancheorganisatie weggebruikers bewust maken dat ook in het verkeer meer ruimte gevraagd wordt.