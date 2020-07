Israëlische minister wil weer lockdown

De Israëlische minister van Energie en politiek veteraan Yuval Steinitz heeft gezegd dat er onmiddellijk weer een lockdown moet komen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Hij denkt aan een strenge lockdown van tien tot twintig dagen. Mensen moeten dan verplicht thuisblijven en mogen alleen voor dringende zaken de deur uit. Steinitz is al ruim 20 jaar parlementslid en bekleedt sinds 2009 aan een stuk door ministersfuncties. Hij is lid van de partij Likud van premier Netanyahu.

Israël voerde 19 maart een strenge lockdown in, maar begon begin in mei met de versoepeling van de coronamaatregelen. Die maand waren er nauwelijks nieuwe besmettingen, maar aan het einde van mei begon het aantal gevallen weer op te lopen. Afgelopen vrijdag telde het ministerie van Gezondheid een record van 1464 nieuwe gevallen in 24 uur tijd. In totaal zijn er 38.670 gevallen geregistreerd en 362 patiënten zijn aan het virus bezweken.

Het beste is meteen met de strenge lockdown te beginnen, want het moet vroeg of laat toch weer ingevoerd worden, zei Steinitz in een vraaggesprek met Israëlische media.