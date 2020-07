Politie bekeurt in Zeeland 1014 automobilisten in 5 uur tijd

Bij een verkeerscontrole in Zeeuws-Vlaanderen zijn in vijf uur tijd 1014 automobilisten bekeurd die te hard reden. Dat was op de N253 bij Schoondijke.

De snelheidscontrole werd donderdag gehouden tijdens wegwerkzaamheden. De snelheid was verlaagd naar 50 kilometer per uur, meldt de politie. In totaal passeerden in vijf uur tijd 4122 auto’s, waarvan bijna een kwart met een te hoge snelheid.

“Het trieste record was iemand die 117 kilometer per uur reed”, aldus de politie. “Levensgevaarlijk voor de wegwerkers.”