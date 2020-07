Eindhoven aan kop bij aanvragen patenten voor 3D-printen

De regio Eindhoven staat in de top vijf van meest actieve regio’s die patenten aanvragen op het gebied van 3D-printen in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europees Octrooibureau (EOB), dat keek naar het aantal aanvragen dat gedaan werd tussen 2010 en 2018.

Europa laat de Verenigde Staten en Azië achter zich, aldus het onderzoek. In Europa bestaat de top drie grootste aanvragers van octrooien voor 3D-printen uit Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Nederland staat op de vierde plek en staat daarmee aan de top van de kleinere Europese landen. De regio Eindhoven staat op de vijfde plaats van meest actieve regio’s, na München, Barcelona, Zürich en Berlijn.

In Nederland zijn universiteiten en onderzoeksinstituten voor een groot deel verantwoordelijk voor de aanvragen. 21 procent van alle Nederlandse octrooiaanvragen voor 3D-printtechnologie kwam van universiteiten en onderzoeksinstituten. Dit is hoger dan elk ander Europees land en flink boven het gemiddelde, waar gemiddeld 12 procent van de aanvragen uit de academische hoek komt. Onderzoeksinstituut TNO is de grootste aanvrager, daarna de Universiteit Twente en dan het Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Veel aanvragen

Nederlandse bedrijven die veel aanvragen doen zijn onder meer DSM, Philips en Signify. Het Vlaams-Nederlandse brillenbedrijf Luxexcel en het Eindhovense plasticbedrijf Suprapolix zijn de topaanvragers in het mkb.

De afgelopen tien jaar groeiden de patentaanvragen voor 3D-printtechnologie tien keer zo snel als andere aanvragen bij het EOB. Tussen 2015 en 2018 nam het aantal aanvragen jaarlijks toe met gemiddeld 36 procent. De meeste patenten worden aangevraagd in de sectoren gezondheid, energie en transport. Daarvan was de gezondheidssector sinds 2010 het grootst, gevolgd door de energiesector en de transportsector.

Vandaag begint in München een vierdaagse conferentie over 3D-printen.